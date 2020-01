Pelsdyrbønder: - Vi fraranes to tredjedeler av verdien på gårdene

Nyheter

Norges Pelsdyralslag har utarbeidet en rapport basert på vurderinger av 12 pelsdyrbønder, utført av uavhengige takst- og regnskapsmiljøer.

De krever svar fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som de mener er ansvarlig for at de samlet taper over 110 millioner kroner på erstatningsforslaget fra regjeringen. I snitt mener de at de vil bli fraranet 73 prosent av verdiene sine.

- Det er grundig dokumentert hvor urettferdig og urimelig erstatninga slår ut, men det er sjokkerende og opprørende å se disse tallene. Det er viktig å understreke at takstene kun ser på det bøndene taper direkte relatert til pelsdyrdrifta. Mange vil miste mye mer som konsekvens av at så mye av drifta faller bort, sier Jan Ove Horpestad, leder i Rogaland Pelsdyrlag, i pressemeldingen til Opdalingen.

Taus landbruksminister

Under Varhaug-møtet mandag kveld ble Bollestad konfrontert av de 12 pelsdyrbøndene. Til NRK sier landbruksministeren at hun ikke ønsker å diskutere individuelle tapsberegninger i offentligheten.

– Saken er ferdig behandlet fra vår side, og nå er det opp til Stortingets flertall å avgjøre dette. Jeg har kjempet for å få flere penger inn i ordningen, sa Bollestad fra scenen under folkemøtet.

Norges Pelsdyralslag har selv satt i gang et omfattende og tidkrevende arbeid med taksering av alle pelsdyrgårdene i Norge. Den nye rapporten er bygd på dette arbeidet, som av fagfolkene som står bak også er blitt presentert og forklart i en høring i Næringskomiteen på Stortinget før jul i fjor.

