Ingvill Dalseg får ny rolle i fylkesstyret til Trøndelag Høyre

Nyheter

I helga deltok over 160 personer på fylkesårsmøtet til Trøndelag Høyre på Steinkjer.

Her ble Ingvill Dalseg valgt som 2. nestleder ved akklamasjon. Hun har tidligere vært 1. nestleder i Sør-Trøndelag Høyre, og sittet i arbeidsutvalget i Trøndelag Høyre i en årrekke.

Årsmøtet vedtok å gå fra et arbeidsutvalg til et styre. Leder ble Michael Momyr og 1. Nestleder ble Anders Kiær. Disse to var ikke på valg. I tillegg til dalseg ble Rolf Jarle Brøske og Anna Konstanse Almli valgt som styremedlemmer.

Her er det nye fylkesstyret i Trøndelag Senterparti Geir Arild Espnes og Siv Remetun Lånke er med i det nye fylkesstyret til partiet.

Støtter pelsdyrnæringa

Fylkesårsmøtet i Høyre vedtok følgende:

«Trøndelag Høyre står ved tidligere vedtak med støtte til pelsdyrnæringa. Pelsdyr har vært drevet som næring i Norge i en periode på 100 år og bidratt til aktivitet og arbeidsplasser i distriktene. Gjeldende forskrift om kompensasjon er alt for lav og gir urimelige utslag mellom rev og mink. Dette er produksjoner som over tid har gitt sammenlignbare økonomiske resultater.

Årsmøtet ber om at Høyre i regjering går i videre forhandlinger med Frp og opposisjonen, og sørger for at det blir en anstendig og rettferdig kompensasjon til utøverne som blir tvunget til å avslutte sin næringsvirksomhet.»

Håndplukket av statsråden: - Min hjertesak i flere år Ingvill Dalseg (H) er valgt ut til å sitte i en nasjonal arbeidsgruppe for Høyre, som skal jobbe med ungdom og psykisk helse.