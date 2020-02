- Til helga blir det isfiskekonkurranse

Nyheter

Opdal jæger- og fiskarlag (OJFL) besluttet i helga å avlyse søndagens isfiskekonkurranse på Gjevilvatnet på grunn av dårlige værmeldinger, med mye vind og snø.

- Trivsel er viktig for OJFL, men det viktigste er sikkerhet, sa leder av OJFLs fiskerutvalg, Erik Gunnar Fagerhaug til Opdalingen.

Tirsdag kan Fagerhaug opplyse til Opdalingen at ny dato for isfiskekonkurransen er satt. Førstkommende søndag blir det isfiskekonkurranse som planlagt i Gjevilvassdalen.

- Det er meldt bra vær, trygge og fine forhold, så alt ligger til rette for at det blir en fin dag, sier Fagerhaug til Opdalingen.

Isfiskekonkurransen på Gjevilvatnet har blitt arrangert de siste fire-fem årene, men før den tid ble den arrangert ved Stavsjøen i 13-14 år.

- Det har alltid vært et mål å arrangere konkurransen i forbindelse med vinterferien, men det var rett og slett ikke mulig i helga som var. Det var med et tungt hjerte vi måtte avlyse, men vi har stor tro på at mange vil møte opp selv om konkurransen ble flyttet ei helg, sier han.

Fagerhaug opplyser om at det bruker å være bra med folk som tar turen og at det alltid blir tatt fisk.

- Førstkommende søndag har vi sikkerheten og trivselen på vår side. Det er meldt sol, litt vind og minusgrader, så vi oppfordrer folk til å ta på seg varme klær og å ha med seg varme sko, sier han.

- Vi har mange flotte premier og alle er hjertelig velkomne til å delta. Alle som vil ha premie, må være der til «the bitter end».

Hovedpremien i årets konkurranse er et reisegavekort til en verdi av 3500 kroner.