Vil vurdere oppmykning av tiltak

Nyheter

Tirsdag ettermiddag holdt regjeringen pressekonferanse med siste nytt rundt tiltakene som er tatt for å motvirke spredningen av koronaviruset i Norge.

Der kommer det blant annet fram at barnehager får tillatelse til å åpne igjen fra mandag 20. april, mens skolene får åpne for 1. til 4. trinn fra påfølgende mandag, 27. april.

Det såkalte «hytteforbudet» oppheves også, hvilket vil si at hytteeiere igjen kan overnatte ved sine fritidseiendommer fra 20. april.

Vil vurdere oppmykninger

- Vi har ikke rukket å diskutere dette i krisestaben ennå, men hvis overnatting blir tillatt igjen fra 20. april så har vi unngått det enorme trykket vi vanligvis får her i Oppdal i påska. Vi kommer til å vurdere oppmykningen nøye og se om dette kan være greit for oss, også, sier varaordfører Elisabeth Hals (V) til Opdalingen.

Hun kaller påska for «den store baugen» og forventer at hyttetrafikken blir litt mer spredt utover våren.

- Jeg har stor forståelse for at de som har sittet mye hjemme, har behov for å komme seg ut og få lufta vettet litt. Det har vi alle sammen. Vi kommer til å ta en vurdering etter påske om oppmykningene skal innføres i Oppdal, men litt oppmykninger kan nok være greit, i og med at vi nå ser ut til å ha god kontroll på smittespredningen. Det er tydelig at tiltakene som har vært gjort fram til i dag, har vært effektive.

- Roet ned utfarten

- Hva med vedtaket om hyttefolk med koronasmitte i familien?

- Det vedtaket står fram til fredag, så har ordføreren fått myndighet av kommunestyret til å forlenge dette med sju dager, der han konfererer med kommuneoverlegen. Det forventer jeg at kommer til å skje. Når den perioden er over, er det 17. april. Da er det ikke lenge igjen til regjeringens oppheving trår i kraft, og vi må vurdere hva vi skal gjøre.

- De strenge tiltakene har handlet om å roe ned den voldsomme påskeutfarten. Det virker som at folk har tatt til seg tiltakene og at de aller fleste holder seg hjemme. Det er vi svært takknemlige for, sier Hals.

- Gode rutiner

Hun uttalte tidligere i dag at siden det var regjeringen som vedtok å stenge skolene og barnehagene, så er det også opp til dem å avgjøre når de skal åpnes igjen.

- Det står jeg for fortsatt. Så blir det opp til skolene å innordne seg etter reglene som gjelder. Det er så klart vanskelig for små barnehagebarn å alltid holde to meters avstand, men jeg vet at barnehagene i Oppdal var godt i gang med å innarbeide gode rutiner rundt det med håndhygiene før de ble stengt. Det regner jeg også med at har vært gjennomført i hjemmene, så får de bare gjøre så godt de kan etter når de åpner igjen. Jeg tror ungene gleder seg til å treffes.

Selv om skoler og barnehager åpnes nå, er det ingen garanti for at det blir varig.

- Erna bruker de tre uttrykkene «sammen, kontrollert og over tid». De har satt flere datoer og legger dermed opp til en forsiktig oppmykning av tiltakene. Det er som Melby (V) sier, hvis viruset begynner å spre seg igjen, så må vi kanskje stenge på nytt. Vi får håpe det ikke skjer, sier Hals.