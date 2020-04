Påstår at SNO-Ydse lyver: - Jeg mener det er drapsforsøk

Ronny Flatås (23) tar til motmæle mot Erik Ydse i SNO og påstår at Ydse lyver om måten han krasjet inn i et tre på, da de ble tatt på fersken for ulovlig snøscooterkjøring og forsøkte å stikke av fra SNOs kontrollører ved Ilfjellet.