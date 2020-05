- Så lenge vi tar så mange som vi gjør, vil dette forbli et prioritert område

Nyheter

Politiet melder på Twitter at UP har gjennomført en fartskontroll i en 60-sone ved Fylkesvei 700 på Stamnan i Rennebu. Kontrollen resulterte i 13 forenklede forelegg, samt en anmeldelse og førerkortbeslag for hastighetsovertredelse.

Høyeste målte hastighet var 115 kilometer i timen i 60-sone.

- Det er en grunn til at politiet fortsatt kjører kontroller der så ofte som vi gjør. Selv om det er relativt høy frekvens på kontrollene, så blir fortsatt mange tatt i å kjøre for fort. Det er snakk om et område uten gang og sykkelvei, hvor det ofte går folk langs veien på dagtid og utpå ettermiddagen. Så lenge vi tar så mange som vi gjør der, vil dette forbli et prioritert område, sier avdelingsleder Finn Skårsmoen ved Oppdal lensmannskontor til Opdalingen.

#Rennebu: Fartskontroll utført av UP på FV700 Stamnan. 13 forenklede forelegg samt en anmeldelse og førerkortbeslag. Høyeste hastighet; 115 km/t i 60-sone. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) May 28, 2020

Stygge tall: Flere førerkortbeslag søndag ettermiddag Tre anmeldelser med førerkort beslag da UP gjennomførte kontroll på Fylkesvei 700.

Mistet førerkortet En sjåfør måtte levere fra seg førerkortet etter at han hadde passert UP sin laserkontroll i 79 km/t i 50-sonene på Stamnan i Rennebu.