Nyheter

I dag har det kommet nye retningslinjer for besøk på sykehjemmet og boligavdelingen i Rennebu. Sykepleiere Unni Storli og Merete Haug sier at det er mange som har gledd seg på denne dagen.

- Det har vært mange telefoner fra familie, sier Storli og legger til at det har vært krevende å si nei og sette grenser.

De nye retningslinjene øker besøkstiden fra 15 minutter til en time.

- De er svært gledelig å kunne presentere de nye tiltakene. Det har vært tøft for beboerne og det å kunne få møte sine kjære i en time mot et kvarter, vil utgjøre en stor forskjell, sier Storli.

Ingrid Fagerli, kommunalsjef helse og omsorg i Rennebu kommune, sier at de nå ser fram til pinsehelga som er like om hjørnet.

- Det er meldt finvær og det gir muligheter for å være ute, sier hun.

- Beskytte de som er i risikosonen

Ordfører Ola Øie påpeker at det viktige i perioden vi har vært gjennom, har vært å beskytte de som har vært i risikogruppa for å få viruset.

- Det er viktig å si at smittevernet gjelder fortsatt om man skal på besøk på sykehjemmet. Er du syk, så skal du ikke komme. Og det har vært vårt fokus hele veien, å ta vare på de som jobber i helsevesenet og beboerne. Det hadde vært kritisk om vi hadde fått smitte blant helsepersonellet og utsatt de som bor her for fare, sier han.

Kommuneoverlege Tove Hem sier at man må avtale på forhånd om man skal komme på besøk.

- Vi ønsker å strekke oss for å kunne tilby denne besøkstjenesten og det er et godt samarbeid mellom helsesenteret, beboerne og de som ønsker å besøke sine kjære, sier Fagerli.

Nye besøksrutiner ved sykehjemmet og boligavdelingen

De nye retningslinjene gjelder fra 29. mai:

Pårørende ringer i forkant for å avtale besøk med tidspunkt som passer for pasient, pårørende og ansatte. Besøk på sykehjemmet avtales på tlf. 72 40 25 25 og besøk på boligavdelinga avtales på tlf. 910 05 990

Besøkstider ved sykehjemmet og boligavdelingen er hver dag kl.12.00-14.00, kl.16.00 -17.30, 19.30-20.30.

Antall besøkende begrenses til maks 2 besøkende inne på beboers rom, og maks 5 personer på besøk ute i sansehagen. Beboere mottar ikke besøk på fellesarealer inne. Besøket begrenses til 60 minutter.

Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.

Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, skal som hovedregel ikke komme på besøk.

Det skal føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.

Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer, unntatt sansehagen eller uteområder.

Besøkende bør holde minst en meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.

Besøkende bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt og bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men vi tillater at besøkende etter håndvask eller desinfisering av hender kjører beboers rullestol for forflytning til og fra beboers rom.

Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene,

Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før og etter at maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

Besøkende som utvikler symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, plikter å opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket har foregått (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett) rengjøres eller desinfiseres etter besøket.