Duket for første sprengning i Ulsberg-Vindåsliene-prosjektet

Nyheter

I morgen skal den aller første salven skytes ut i utbyggingen av E6 Ulsberg-Vindåsliene. Dette blir ved Solheim Gård, mellom Skauma og Stavåa. Beboere i området allerede varslet.

Det opplyser Nye Veier i en pressemelding. Linn Herredsvela i Nye Veier opplyser at publikum kan abonnere på sprengningsvarsel i forbindelse med utbyggingen av ny E6.

- De kan registrere seg via denne linken. Hvis de registrerer seg her, vil de få sms-varsel cirka to timer før sprengning, sier hun.

Nye Veier bygger ny E6 fra Ulsberg (Rennebu kommune) til Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune). Veistrekningen er 25 km og skal i all hovedsak bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Byggestart er i 2020 og planen er at hele strekningen skal åpnes i 2023. Utbyggingen får stor betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet fordi den avløser en strekning med lav standard og høy ulykkesrisiko.

