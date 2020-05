Hele skoleklasser og barnehageavdelinger kan være samlet

- Riksteatret skal på turné og vise teater kommende høst! Dette vil skje med nødvendige smittevernstiltak og begrensninger på antall publikummere, men teaterforestillinger skal det bli for både store og små, på kulturhus over hele landet. -Å vise teater i disse tider gir økt mening, sier nytiltrådt teatersjef Arne Nøst, i en pressemelding.

På Riksteatret har prøvene pågått en stund allerede, og ulike måter å formidle teater til hele Norges befolkning kommende høst, har vært utredet. Nå ser det ut til at teatret kan vise sine forestillinger på kulturhus over hele landet, dog med begrensninger på antall publikum i salen.

Nasjonalskatten «Peer Gynt» av Henrik Ibsen med Anders Baasmo i tittelrollen, skal til høsten på turné til hele landet. De kommer til Oppdal 2. februar.

Riksteateret skal også turnere med «Pust» av den britiske dramatikeren Duncan Macmillan, som kommer til Oppdal 19. oktober. Det er en moderne kjærlighetshistorie med Kamilla Grønli Hartvig og Axel Bøyum i rollene. Det Andre Teatret har markert seg som et av de mest lekne og innovative teatrene her i landet. Nå legger de ut på veien sammen med Riksteatret, med forestillingen «Verdens nest kuleste forestilling». I samarbeid med publikum skal de lage historiens beste show for hele familien, der små og store får være med på å bestemme hva som skal skje. Ingen forestillinger blir like, men Det Andre Teatret og Riksteatret lover at alle blir like morsomme og garanterer en «underholdningsbombe». Denne forestillingen kommer til Oppdal 26. november.