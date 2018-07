Bil truffet av stein i fotballstørrelse

Siste nytt

Stein i fotballstørrelse traff bil

En bil er ikke kjørbar etter å ha kjørt i en stein som har havnet i veibanen som følge av et steinras, skriver politiet på Twitter.

Raset skal ha skjedd i ved skiferbruddet Palmer Gotheim.

- Vi har ikke all informasjon ennå, men det er trolig noen som har tippa utfor stein, som så har skutt fart og havna i veien og truffet en bil. Det skal være snakk om en mindre stein i størrelse av en fotball, sier lensmann Finn Skårsmoen, som selv ikke er på stedet.

En gravid kvinne som satt i bilen får legetilsyn av rutinemessige årsaker, men ingen skal i følge politiet være skadet. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser.

Politipatruljens undersøkelser på stedet vil avgjøre hvorvidt skiferbruddet skal stilles til ansvar for hendelsen.

- De har ikke funnet igjen steinen, så det er mulig den har blitt kasta ut av veibanen etter å ha truffet bilen, sier Skårsmoen.

Lensmannen har ikke hørt noe om at veien er stengt, men påpeker at bilen som ble truffet ikke lenger er kjørbar og at den derfor på berges. Noen forsinkelser må derfor påregnes.

