Gikk helt til finalen i Ørland cup

Flere lag fra Oppdal har i helga deltatt på Ørland cup. Totalt var det ni lag som deltok fra fotballklubben; Oppdal G12-1, Oppdal J13-1, Oppdal J13-2, Oppdal G11, Oppdal G13-1, Oppdal G13-2, Oppdal J12-1, Oppdal J11-1 og Oppdal J11-2.

I år ble cupen arrangert for 30. gang. Fra årsklassene 2006-2012 ble det ikke spilt sluttspill. Det ble spilt sluttspill for årsklassene 2003-2005.

Oppdal J13-1 gikk til kvartfinalen i A-sluttspillet, men de tapte 7-0 for Sverresborg. J13-2 kom helt til semifinalen, men der ble det også stopp for oppdalslaget, som tapte 6-0 for Trygg/Lade.

Oppdal G13-1 tok seg helt til finalen, etter å ha slått Smøla Parat 2-5 i kvartfinalen og Aure IL 1-4 i semifinalen. I finalen ble det et knepent tap for oppdalslaget, som talte 4-3 mot Byneset IL.

Oppdal G13-2 kom helt til kvartfinalen, hvor det ble tap mot Aure IL.

Slik gikk det med våre lag

OPPDAL G12-1

KAMP RESULTAT Oppdal- FK Fosen G12-2 9-1 Oppdal-Leksvik G12-1 3-2 Oppdal-Gauldal FK G12-1 2-3 Oppdal-Malvik IL G12 5-2

OPPDAL J13-1

KAMP RESULTAT Oppdal-Trygg/Lade SK J13-1 0-16 Oppdal-Åfjord IL J13-1 0-5 Oppdal-Lensvik IL J13-1 0-3

OPPDAL J13-2

KAMP RESULTAT Oppdal-Sverresborg Fotball J13-1 0-8 Oppdal-Ørland BK J13-1 5-4 Oppdal-Budal/Singsås J13-1 3-0

OPPDAL G11

KAMP RESULTAT Oppdal-Ekne IL G11-1 0-6 Oppdal-CSK2 3-4 Oppdal-Orkanger IF G 11-3 2-7 Oppdal-Ørland 4-2

OPPDAL G13-1

KAMP RESULTAT Oppdal-Orkanger IF G13-2 1-3 Oppdal-Ekko/Aureosen IL G13-1 3-0 Oppdal-Åfjord IL G13-1 11-5

OPPDAL G13-2

KAMP RESULTAT Oppdal-Smøla Parat 4-2 Oppdal-Byneset IL G13-1 4-7 Oppdal- FK Fosen G13-1 9-2

OPPDAL J12-1

KAMP RESULTAT Oppdal-Leik IL J12-1 0-0 Oppdal-Sverresborg J12-1 2-3 Oppdal-Aasguten IL J12 2-1 Oppdal-Ørland BK J12-1 6-0

OPPDAL J11-1

KAMP RESULTAT Oppdal-Tiller IL J11-1 9-3 Oppdal-Aasguten IL J11-1 8-0 Oppdal-Byneset IL J11-2 2-3 Oppdal-Oppdal IL J11-2 2-1

OPPDAL J11-2