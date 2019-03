Tradisjonelt vårtegn i sangen og musikkens ånd

Siste nytt

Når vi så og si bikker over fra mars til april, og våren virkelig er i anmarsj også her i nord, er det nok en gang klart for Rennebu Songkor sin årlige vårkonsert. Neste søndag inviterer bygdas blandakor til hyggelig samvær på forsamlingshuset Sandbrekka på Stamnan.

- Det blir mye sang og musikk, og vi er også så heldige å få besøk av 10. klassingene Sara Eggan, Sigrid Øverland Kjeka og Kaisa Holm til å opptre for oss, forteller Johanne Eggan.

En vårkonsert med Rennebu Songkor inneholder også en god pause, der det serveres kaffe og kaker. I tillegg hører naturligvis det alltid populære åresalget med på en slik kveld.

Musiker, birøkter, økobonde (og mye annet), Sigurd Vassenden, som tidligere har spilt sammen med songkoret, blir også å høre denne kvelden. Vassenden har nylig spilt inn og sluppet flere låter fra sitt eget studio på Grindal, og en skal ikke se bort fra at vi får høre noen av hans egenkomponerte låter neste søndag.

- Vi er glad for at Sigurd deltar med både pianospill til allsanger og med egne innslag. Vi håper at mange vil ta turen til Sandbrekka denne kvelden for å være sammen med oss, sier Eggan.