I september avdukes statuen av Rennebus store idrettshelt

Prosjektgruppa med ansvar for å få på plass statue av OL-gullvinneren i 800 meter friidrett i Atlanta i 1996, Vebjørn Rodal, på Berkåk har nå sendt inn både søknad om byggetillatelse og søknad om plassering av den nevnte bronsestatuen i Berkåk sentrum.

Statuen vil være i full størrelse og er ment som en hyllest til en av Trøndelags virkelig store idrettshelter.

Monumentet skal stå på gressplenen ved parkeringsplassen mot Fylkesvei 700 på Rennebutorget på Berkåk – side om side ved «kraftverksmonumentet» som står der i dag.

Der tror vi statuen vil kunne stå som det tydelige symbolet den er på en virkelig «kraftprestasjon» utført av en av bygdas sønner», skriver Ola T. Lånke og Arve Withbro i plasseringssøknaden.

Videre skriver de:

«Det hører med her at svært mye av treningsgrunnlaget hos utøveren før seieren i Atlanta-OL ble lagt i tunellen inn til Brattset kraftstasjon. Vi nevner at dette momentet naturligvis også har vært sterkt fremhevet overfor våre viktigste bidragsytere som nettopp er Trønderenergi og Kraftlaget, foruten kommunen. Uten disse støttepartnerne hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre.»

«Vi tror også en slik plassering, godt synlig for forbipasserende, vil styrke torgets attraksjonsverdi og bidra til at flere får lyst til å besøke torget og benytte tilbudene der. Vi tror også den vil passe godt inn i omgivelsene på torget og ellers stå godt til torganlegget.»

Prosjektgruppa mener statuen vil styrke torgets attraksjonsverdi og at den vil bidra til at flere får lyst til å besøke torget i Berkåk sentrum og benytte seg av tilbudene som finnes der.

Avdukingen av Rodal-statuen vil foregå fredag 13. september 2019.