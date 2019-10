- En vill og fri natur skal eies av alle

Siste nytt

"Rennebu kommune anbefaler at at området kalt indre Sør-Trøndelag, fjernes som egnet område i Nasjonal plan for vindkraft. Dette er et område som Rennebu kommune prioriterer svært høyt i forhold til utmarksressurser, reindrift, friluftsliv og rekreasjon. Dette er ikke forenlig med utbygging av vindkraft".