Ordensmakten fikk hjelp da et tre blokkerte E6

Siste nytt

Politiet fikk søndag morgen like før klokka åtte, melding om at et tre blokkerte nordgående kjørefelt ved Hallsetløkkja camping i Oppdal.

Politiet varslet Vegtrafikksentralen, og en politipatrulje som befant seg i Oppdal sentrum, rykket ut.

På vei til dette oppdraget, kommer patruljen over et nytt hinder på E6.

- Rett etter sentrum, på vei nordover mot Fagerhaug, blir patruljen hindret av et annet tre, forteller operasjonsleder Wenche Johnsen hos politiet i Trøndelag.

Ordensmakten fikk bistand av en hjelpsomm oppdaling.

- En nabo kom ut med motorsag, så det løste seg raskt, opplyser operasjonslederen.

Bare ett kvarter etter den første meldingen tikket inn, melder vegtrafikksentralen at trærne er fjernet fra E6.