To ektepar venter på å bli ferdig med isolasjonstiden

Siste nytt

Kommuneoverlege Arne Opdahl opplyser at det er ingen nye smittetilfeller i Rennebu.

- Status er at 125 har blitt testet og at ingen nye har testet positivt. Nå er det bare krysse fingrene for at folk holder hjemme i sine respektive kommuner i påska, i stedet for å dra på hytta, sier Opdahl til Opdalingen.

Han føler at Rennebu har god kontroll på smittesituasjonen i kommunen.

- Vi har to ektepar i isolasjon nå. De venter på å bli ferdig med den sjudageren du må bli ferdig med etter at de ble symptomfrie. Vi har god kontroll, så lenge det ikke kommer noen tilreisende og sprer smitte.

Opdahl forteller også om et litt uvanlig smittetilfelle i Rennebu:

- Det er litt uvanlig at unger smitter voksne, men det hender. Vi vet at dette har skjedd i Rennebu.

Til Avisa Sør-Trøndelag uttaler han at han av den grunn håper at skoler og barnehager ikke åpner igjen første uka etter påske.

– Jeg er redd vi da vil få en boost av nye tilfeller etter påske. Og det vil vi ikke ha. Det er forska mye på hva skoler og barnehager har medført av sparte antall smittetilfeller, og det antallet er betydelig.