Bedre informasjon for skiturgåere

Sport

- Vi har satt opp tavler og begynt å pakke innmat i flere av dem. På de mest sentrale utfartsstedene er tavlene litt større enn resten, sier rådgiver ved plan og forvaltning i Oppdal kommune, Arild Hoel.

Prosjektet er gjennomført på Oppdal kommunes eget initiativ, med tilskudd fra fylkesmannen og Gjensidige stiftelsen. Kommunen har også fått god hjelp fra frivillige privatpersoner og idrettslag til å sette opp de minste tavlene.

- Det var lagt inn i prosjektsøknaden vår at deler av arbeidet skulle gjøres på dugnad, så vi var helt avhengige av at folk stilte opp. Det er vi veldig takknemlige for. Til de store tavlene hadde vi ikke annet valg enn å hyre inn hjelp, sier Hoel.

Fra kommunens side har Sjur Vammervold, Eli Grete Nisja og Arild Hoel vært ansvarlige for prosjektet.

- Vi ønsker å gi bedre informasjon til de som bruker løypenettet i kommunen. Nå kan folk se an hvor store avstander det er mellom forskjellige områder og planlegge mulige ruter for turene sine allerede ved turens utgangspunkt.

De fleste infotavlene begynner å komme på plass nå.

De største tavlene er 150x107 centimeter store. Disse finner du ved Osen, Grøtsetra, parkeringsplassen ved Skarvatnet, Fjellskolen (nord for Fagerhaug), Stølen og Storli.

De små tavlene er 70x50 centimeter store. Disse finner du ved Breen, Storløkkja, Skarbakkan, Vangslia, Hovden (denne er fortsatt ikke på plass), Nyhaugen, Stuggulia, Lønset og Gamle Kongeveg.