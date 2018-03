Ekstraomganger avgjorde mot Russland

Sport

I morgentimene onsdag møtte damelaget Russland og det ble en spennende kamp, hvor ekstraomganger måtte til for å kåre en vinner.

Lagene fulgte hverandre tett gjennom hele kampen og etter ti omganger stod det 7-7 mellom lagene og det hele måtte avgjøres med ekstraomganger. Der var det Norge som var sterkest og tok ett poeng og seieren.

Det gjør at Norge er oppe på en del tredjeplass i gruppen. De møter Canada i kveld.

Solid seier over USA

Tirsdag ettermiddag møtte Eirin Mesloe og resten av det norske damelaget USA i deres sjette gruppespillskamp. Norge hadde før denne kampen tre seire og to tap.

Mot USA var det Norge som kom best i gang. De ledet 1-0 fram til omgang fire, hvor amerikanerne tok to poeng. De tok også ett poeng i den femte omgangen og gikk opp i en 3-1 ledelse.

Norge slo dermed tilbake i sjette omgang og sikret seg to poeng. Kampen ut var det Norge som var best og vant til slutt 7-3, etter at amerikanerne gav seg etter den niende omgangen.

Knepent tap mot Canada

Herrelaget har virkelig fått sving på sakene etter en traurig start på mesterskapet. De har nå vunnet sine to foregående matcher mot Sverige og Russland.

I går kveld møtte laget Canada til dyst. Norge startet best og sikret seg ett poeng i første omgang, men kanadierne kom tilbake og tok tre poeng i den tredje omgangen. Deretter var det Norge som sikret seg ett poeng i henholdsvis omgang fire, fem og seks, før Canada tok tre i den sjuende.

Etter åtte omganger var stillingen 5-6 til Canada. De gikk opp til en 7-6 ledelse i den niende omgangen, men Norge utliknet til 7-7 i den tiende og kampen skulle avgjøres på ekstraomganger.

Der var det Canada som var sterkest og tok ett poeng og vant kampen 8-7.

Herrelaget møter Kina senere i dag.