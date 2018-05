Nå kan du vinne weekend-pass til World RX på Lånkebanen

Sport

World RX of Norway er et rallycross som inngår som en del av FIA World Rallycross Championship.

Konkurransen ble første gang arrangert i 2014, på Lånkebanen på Hell. Arrangementet har fått stadig flere fans, og nå kan du vinne to weekend-pass til årets arrangement som finner sted 8. – 10. juni.

André Villa kommer

En av hovedattraksjonene under årets arrangement er freestyle motocross-stjernen André Villa kommer med sitt FMX-show.

André Villa forteller i en pressemelding at de vil kjøre flere bolker i pausene på lørdag, og han lover at showet tar seg opp underveis utover dagen. Først vil de vise grunnleggende triks, for dem som ikke har sette dette før, så braker det løs med mere vågale hopp, som etter sigende vil ta pusten fra deg.

André Villa kommer fra Vågå men er bosatt i Spania og i Trondheim der han har stiftet familie. Han har levd av å kjøre Freestyle Motocross i 15 år og har kjørt i toppnivå og har medaljer både i VM, Redbull X-Figthers og X-Games.

- Det blir spektakulært, lover André Villa. Blant annet får publikum se baklengs salto med motorsykkel med opp til tre personer i luften samtidig.

Slik kan du vinne to gratisbilletter:

Har du lyst til å ta turen til Hell denne helga og ta med deg en venn? Sjekk ut Opdalingens Facebook-side, "lik" siden og skriv noen få ord (under linken til artikkelen) om hvorfor du har lyst til å dra på World RX denne helga. Vi trekker en heldig vinner 1. juni.