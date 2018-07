- Å få delta i OL var en drøm som gikk i oppfyllelse

Sport

Oppdal curlingklubb ønsket søndag å hedre Kristin Skaslien og Eirin Mesloe (17) med en kjempesesong og dette var også klubbens første markering for Kristin Skaslien, som tokg bronsemedalje i OL sammen med samboer Magnus Nedregotten.

- Innsatsen hennes har vært imponerende. Det hun og Nedregotten presterte i Sør-Korea, var utrolig sterkt, forteller nestleder Torkild Svorkmo-Lundberg i Oppdal curlingklubb.

- Hva betyr det for klubben å ha utøvere som hevder seg i toppen?

- Det er utrolig viktig. Curlingklubben har det generelle målet til idrettsforbundet, som sier at man skal ha med flest mulig, lengst mulig. Men det er også utrolig viktig å ha noen i toppen. Vi merker det veldig godt på de yngre spillerne og de følger med og er opptatte av det. Det Kristian Skaslien har vist viser at det er oppnåelig å komme til det nivået, sier han.

Svorkmo-Lundberg forteller at det er viktig at de holder rekrutteringen oppe. En viktig faktor for å holde interessen oppe, er ungdoms-OL. Ungdoms-OL ble sist arrangert på Lillehammer i 2016 og da var det flere curlingspillere fra Oppdal som fikk representere Norge på isen.

- I 2020 arrangeres ungdoms-OL i Lausanne (Sveits). Norges curlingforbund har tatt ut en gruppe som skal være med fram til ungdoms-OL. Gruppen er på 32 utøvere og ni av dem kommer fra Oppdal. I tillegg rekrutterer vi bra på kids-siden og da gjelder det å få dem til å holde på, sier han.

Skoleåret 2017/2018 var den første sesongen hvor curling kom inn som fag, på lik linje med for eksempel alpinsatsingen.

- Det at vi fikk dette som et fag, betyr en del. Det var ni elever som var med på satsingen forrige og neste år blir vi ti, sier han.

Kan se tilbake på en forrykende sesong

17-åringen er akkurat ferdig med andre året på videregående og hun har drevet med curling siden hun var liten.

- Grunnen til at jeg valgte curling, er fordi jeg synes det er en utrolig artig sport. Jeg har likt det siden jeg startet med det. Jeg begynte som førsteårs kid, men sluttet etter et år, på grunn av at jeg ikke hadde noen venner der. Jeg startet på igjen som yngre junior og har holdt på siden da, sier hun.

Hun er skip på laget Team Mesloe og sesongen 2017/2018 har på mange måter vært en annerledes sesong for oppdalingen. Hun har i løpet av en sesong deltatt i tre VM, i henholdsvis Skottland, Finland og Sveits.

- Sesongen har vært helt vill. Om jeg skal trekke fram ett eller flere høydepunkt, må det være at vi kom til sluttspillet i både VM-mixed og i VM i Skottland. I tillegg kronet vi sesongen med å forsvare NM-gullet i mixed, så det blir VM til høsten også, sier hun.

- Det har vært en spesiell sesong

Kristin Skaslien og samboeren Magnus Nedregotten, som også er en del av Team Minera Skifer, gjorde en kjempeinnsats i OL og sikret seg til slutt bronsemedaljen. De tapte bronsefinalen for OAR, men russerne ble tdiskvalifisert for doping. Dermed reiste curlingparet tilbake til Pyeongchang for å motta medaljen sin.

- Det har vært en spesiell sesong og jeg har aldri spilt så mye curling som har jeg gjort denne sesongen. Jeg har trent hver dag, samtidig som jeg har hatt en 100 prosent stilling i jobb. Jeg bestemte meg for å ta permisjon et par uker før OL, slik at jeg kunne fokusere fullt på curling. Vi hadde noen gode resultater i en turnering før jul og vi viste at vi var gode nok for medalje om alt klaffet, sier hun.

Hverken Skaslien eller Nedregotten hadde deltatt i OL tidligere, så det ble en ny opplevelse for begge. De har deltatt i VM flere ganger, men hun sier at OL blir noe eget.

- Å få spille i OL har lenge vært en drøm, helt siden jeg startet med curling. I VM får du flere sjanser til å delta, mens OL kun arrangeres hvert fjerde år. Hele opplevelsen var en stor opplevelse og en drøm som gikk i oppfyllelse, sier hun.

- Vårt eget øyeblikk på podiet

Da curlingparet mottok OL-medaljen sin, var det et historisk øyeblikk. For første gangen i historien var det utøvere som hadde reist tilbake til OL-byen og tatt i mot medaljene før OL var ferdig.

- Det var ingen lag som stod på 1. plassen og 2. plassen, det var kun oss. Vi fikk vårt eget øyeblikk på podiet og det var veldig stas, sier hun.

Under lekene og i ettertid har det vært mye oppmerksomhet på Skaslien.

- Det var mye der og da og i ettertid. Vi deltok blant annet i OL-studie på tven, men etterhvert dabbet det av. Heldigvis, for jeg er ikke så glad i så mye oppmerksomhet, sier hun og trekker på smilebåndet.

Mesloe drømmer også om OL og det er et naturlig mål for henne å jobbe fram mot.

- Den prestasjonen Kristin klarte, er veldig bra. Det er noe jeg selv har lyst til å oppleve, sier hun.

Hadde ikke vært her uten støtte fra curlingklubben

Både Skaslien og Mesloe ønsker å få opp interessen for damecurling. De forteller at de fleste slutter når de kommer opp på juniornivå.

- Når du kommer på det nivået, krever det ganske mye reising for å komme opp på et bra nivå. Du må ut å reise for å konkurrere og for å få god matching. Og da må du ofre noe, som for eksempel skole og sosialt med venner, sier de.

Skaslien er for mange i Oppdal curlingklubb et stort forbilde. Da hun selv var junior, var hennes idol Anette Norberg.

- At det er mange som ser opp til meg og ser på meg som et forbilde, tenker jeg ikke så mye over. Det er alltid artig å prate med de yngre som er på vei oppover, sier hun.

Skaslien påpeker at hun ikke hadde vært der hun er i dag uten støtten fra Oppdal curlingklubb.

- De har betydd utrolig mye for meg. Både bestefaren og faren min spilte curling og jeg var med i hallen fra jeg var veldig liten. Men oppfølgingen og støtten jeg har fått fra Oppdal curlingklubb har betydd utrolig mye, sier hun.

Tar en sesong til

Skaslien har bestemt seg for å ta en sesong til på curlingisen, noe mer kan hun ikke love. Hun forteller at hun vil etter den kommende sesongen ta år for år.

- VM i mixed double arrangeres i Stavanger neste sesong og målet er å komme seg tid. Det er kun fire år til neste OL og det gav absolutt mersmak å delta der. Men vi får se hva som skjer framover, sier hun.