- Jeg er utrolig stolt over min egen prestasjon

Sport

I helga har EM i hinderløype gått av stabelen i Esbjerg Danmark. Her stord oppdalingen Bård Botten på startstreken, i det som skulle bli hans tøffeste konkurranse så langt.

Han forteller til Opdalingen at oppnådde et forventet resultat.

- Jeg ble en finisher og kom i mål uten plassering. Jeg manglet noen få hinder til å klare alle og det var kun fem i klassen min som klarte alle hindrene, sier Botten.

Oppdalingen tror likevel at han er i toppen i Europa i sin klasse, selv om han ikke fullførte denne gangen. Og det er hovedmålet hans.

- Det er ikke smågutter jeg konkurrerer mot, sier han.

- Hvordan var hindrene du bommet på?

- Et av hindrene jeg bommet på, var det siste hinderet, som hadde navnet "Stairway to heaven". Her skulle jeg gå opp trappetrinn i 45 graders helling med 40-50 centimeter mellom trinnene. Jeg kom meg til slutt på toppen, men på tur ned, hadde jeg ikke mer å gi. Jeg var utrolig sliten i armene og måtte gi meg. Da hadde jeg vært gjennom mange krevende hindre og var skikkelig ferdig. Jeg er ikke den som gir meg lettest, men da måtte jeg, sier han.

Botten har deltatt i flere Though Viking-arrangement de siste årene, men han forteller at disse ikke kan sammenliknes med utfordringene i EM.

- Det er ekstremt mye tøffere i EM. Hindrene er mye vanskeligere og opplevelsen er noe helt annet. Men det er dette jeg trener for og vil utfordre meg selv på, sier han.

- Hva tar du med deg fra EM?

- Jeg er veldig godt trent i overkroppen, men jeg må bli enda mer trent om jeg skal hevde meg. Jeg har andre forutsetninger enn mange av de andre deltakerne, som blant annet har store parker de kan trene i. Men jeg sitter igjen med en godfølelse. Jeg er ganske fersk i dette gamet og dette er det første året hvor jeg satser skikkelig, både med tanke på konkurranse og trening, sier han.

I oktober er det duket for VM og fram til da blir fokuset til Botten å bli enda sterkere i overkroppen.

- Kondisjonen og løpsopplegget mitt fungerer. På et tidspunkt i EM var jeg helt i teten, sier han.

Botten ønsker også å få takke treneren sin, Geir Karlsen.

- Han var med meg nedover denne gangen og det har hjulpet meg utrolig mye. Han ga meg motivasjon underveis og han kom på de rette plassene, hvor det ble tøft, sier han.