Nordisk bronse til ungjente fra Oppdal

Sport

13 år gamle Emma Løkken fra Oppdal har de siste fire dagens ridd Nordisk Baltisk Mesterskap i Lier ved Drammen. Hun har forsvart Norges ære med bravur og kunne til slutt bestige seierspallen på bronseplassen.

Emma og hennes hest Katholm`s Minot red denne gangen sitt andre internasjonale stevne (og hennes andre stevne for året) og slår til med en individuell bronse mot gode nordiske konkurrenter.

– Jeg er både stolt og imponert over hva denne jenta har vist oss disse dagene her i Lier. Hun rir så bra og holde hodet så kaldt at det er en fryd. Jeg gleder meg til å se henne i EM i Frankrike om 14 dager, sier en meget fornøyd landslagsleder Lillian Jebsen.

Mamma og NM-vinner i denne grenen, Louise Almlund Løkken var også storfornøyd med avkommets prestasjoner.

– Det var ulidelige spennende og jeg var nesten mer nervøs nå enn når jeg rir selv, sa Louise.

Medaljevinneren oppsummerte det hele rolig etter rittet.

– Det var fine runder og veldig gøy og hesten gjorde det veldig fint, sier 13-åringen.

Det å ha mamma på sidelinjen til hjelp er også positivt.

– Det går greit. Det fungerer veldig bra med å ha mamma som trener, forteller hun og avslører at tankene allerede er rettet mot neste mål - EM, sier hun.

– Nå skal vi til EM og ri bra runder der, sier Emma Løkken og klapper sin hest fornøyd før hun steler den, setter den på bilen og begynner turen til Frankrike. Men først skal det trenes noen dager i Tyskland før turen går til Fontainbleau utenfor Paris på lørdag.