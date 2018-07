Setter opp supporterbuss til LS

Sport

Rennebu skytterlag har stor tro på sine deltakere i Landsskytterstevnet, som går av stabelen i Stjørdal første uka i august. Så stor tro, at de setter opp egen supporterbuss.

- Vi gjør en gimmik ut av dette, og tar bare en liten egenandel. Vi skal prøve å få til noe sosialt ut av det, og kjører buss de tirsdag og onsdag, som er da klasse fem skyter innledende og kongelag. Vi håper jo noen av våre skyttere kan være med å skape spenning, vi er jo vant til at de kommer til finaler i de forskjellige klassene, sier Bjørn Inge Haugset.

Haugset mener og tror at de skal klare å fylle de 50 setene i bussen, som går tur-retur hver dag.

- Det er mange som har signalisert at de vil ære med. Jeg regner med at det blir full buss, sier han.

Det er Johan Vindal i Trollheimen turbuss som står for transporten. Han gleder seg til august.

- Det er veldig morsomt å stille opp for de som jobber for noe. Og her får jo tilskuerne noen fordeler, som å slippe å tenke på parkering og bomkostnader. Så er det jo ingen ting som er så sosialt som å kjøre buss, sier han.