Rennebuekspressen fyller 75 år

Sport

Magne Myrmo fyller 75 år i dag, 30. juli.

Mannen fra Gunnesgrenda i Rennebu, som av en annen legende, radiokommentator Bjørge Lillelien i NRK, ble omtalt som Rennebuekspressen, er mest kjent som den siste verdensmester på treski.

Under VM på ski i 1974 i svenske Falun, tok han gull på 15 km, der han slo Gerhard Grimmer som i likhet med de aller fleste gikk på glassfiberski, med knappest mulig margin. I det samme mesterskapet tok Myrmo også bronse sammen med det norske stafettlaget.

Etter dette året ble Myrmo kåret til «Årets idrettsnavn» og mottok Sprortsjournalistenes stauett. Samme år ble han også tildelt trøndersk idretts høyeste utmerkelse, Olavsstatuetten.

Myrmo tok sølv på fem-mila under OL i Sapporo i 1972, bare slått av skikameraten Pål Tyldum. I -72 ble Myrmo tildelt den høythengende Holmenkollmedaljen.

Magne Myrmo har vunnet i Holmenkollen tre ganger, 50 km i 1974, og 15 km i 1970 og ’72. Han gikk også to ganger til topps i Svenska skidspelen, i 1969 og 1978. Han fikk flere topplasseringer i andre internasjonale renn, blant annet vant han tre ganger i Monlittrennet, som på den tiden samlet den internasjonale langrennseliten i publikumsvennlige konkurranser i Frognerparken i Oslo.

Myrmo er den mestvinnende pokalvinner i Holmenkollen med 27 pokaler. På den tiden Magne Myrmo var aktiv gikk langrennsløypene for det meste ute i skogen og det ble således gjerne noen spennende sekunder mens en ventet på om den enkelte utøver skulle dukke opp tidsnok for å vinne. Og det var i den settingen kalte Bjørge Lillelien kalte Magne Myrmo for Rennebuekspressen.

Magne Myrmo er æresmedlem i Rennebu idrettsklag og æresmedlem i Sør-Trøndelag skikrets. I 2004, 30 år etter bragden i Falun, ble det reist en statue av skilegenden foran Rennebuhallen. En skulptur som selvfølgelig er utformet i tre.

Mye mer kunne vært skrevet om gutten fra Gunnesgrenda i Rennebu, som vokste opp og ble en av verdens beste skiløpere.

Opdalingen gratulerer en ekte skilegende med dagen!