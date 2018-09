Bare nesten etter sykdom

Sport

- Hadde Margit tangert sin personlige rekord, hadde hun vært på pallen. Kristin debuterte i tresteg, men var uheldig i lengde.

Det sier trener Arve Husby og Kjell Arve Husby etter helgens norske Ungdomsmesterskap i friidrett i Overhalla. 15-åringene Margit Fagerhaug Gustavsen og Kristin Mæhle fra Vollan Oppdal Friidrett hadde kvalifisert seg, men hadde ikke marginene helt på sin side.

Mæhle var først i aksjon i tresteg, der hun til slutt fikk det pene resultatet 10.34. Det betyr at Kristin hadde tre sammenhengende steg på et snitt på nesten 3,45 meter. Det holdt til en 10. plass blant mange spenstige jenter fra hele landet. De åtte beste gikk til finale. I lengde var ikke marginene på Kristins side. Hun var uheldig og tråkket dødt i tre hopp, og gikk glipp av finale også der.

Gustavsen ringte trener Arve Husby tre dager før stevnet og fortalte at hun hadde fått en infeksjon i halsen. Etter to dager i senga og en halv dag i bil var ikke overskuddet på topp. Men med medisiner og diverse påfunn fra trener Arve Husby var hun noen lunde klar for spyd på lørdag.

- Hun kvalifiserte seg blant de åtte i finalen, der hun fikk det lengste kastet på 31,14 meter, som holdt til 7.plass totalt. Det er et par meter bak hennes personlige rekord, som hadde holdt til medalje.

Spydtrener Arve Husby sier at Margit har mer inne i spyd. Han sier at med mer fokus og terping på teknikk, så kan Margit kaste spydet en del lenger.

Noah Abraha (19) var også kvalifisert for UM, men prioriterte terrengløp på hjemmebane.