Soleklar seier til Sigrid Liabø

Sport

I helga har friidretten samler sine beste 13- og 14-åringer på Lerøy-lekene i friidrett. Sigrid Liabø (14) og Malin Rånes (14) fra Vollan Oppdal Friidrett (VOF) vært i Måndalen på Lerøylekene, der de har representert Sør-Trønderlag i kamp mot fire andre kretser.

Malin har vært med et knapt år og viser fremgang og allsidighet. Hun forteller at diskos og kule er øvelser hun vil fortsette med. Sigrid har vært med lengre og satser hovedsakelig på kappgang, hvor hun er i toppen tidsmessig på landsbasis.

Flere nye personlige rekorder

Malin deltok i 60 meter, 200 meter, lengde, kule og diskos. På 200 meter lørdag løp hun inn til en 11. plass med tiden 29.63, som er ny personlig rekord for utøveren fra Oppdal. Hun vant sitt heat.

Hun var uheldig og tråkket over etter mål og stod over lengde for å kunne delta på stafetten senere på lørdagen. Foten hovnet opp en del, men hun var fast bestemt på å delta på øvelsene søndag.

I diskos kastet hun 14,29 meter, noe som holdt til en 9. plass og ny personlig rekord. I kule ble det også ny personlig rekord, etter et støt på 6,88 meter.

På 60 meter vant hun sitt heat og det ble en 9. plass totalt på tiden 8,83.

Suveren vinner i kappgang

Sigrid deltok i spyd, lengde og kappgang 1000 meter. I spydkonkurransen ble det ny personlig rekord og en 6. plass etter et kast på 27,31 meter.

Trener Arve Husby forteller at hun nesten endte på en 7. plass etter feil fra arrangøren. Det lengste kastet ble ikke brukt som beste resultat, men det ble rettet opp.

I lengde var Sigrid langt bak sin egen pers og endte på en 14. plass etter et hopp på 3,62 meter.

I kappgang 1000 meter klinket hun til med en ny personlig rekord med 35 hundredeler. Hun gikk inn til en soleklar 1. plass og hadde allerede etter hundre meter en 40 meters luke på konkurrentene.

- Etter startskuddet hørte hun noen si "deg skal jeg IKKE henge på". 2. plassen kom inn et minutt etter Sigrid, sier treneren.