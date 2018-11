Sesongstarten i skiheisene er utsatt

Sport

Oppdal skisenter opprinnelige plan om sesongåpning for kommende skisesong lørdag 17. november utgår på grunn av for lite snø og for høye temperaturer.

På deres hjemmesider skriver Oppdal skisenter at de kommer tilbake med endelig åpningsdato når forholdene gjør det mulig.

«Været - snø eller kuldegrader vil være avgjørende for om dette kan bli mulig. For noen uker siden var det vintertemperaturer og et fint snølag over hele Oppdal og vi fikk begynt å produsere snø i Vangslia. Så kom mildværet og satte en stopper for det. Alt står klart - vi venter bare på at kulda skal komme tilbake. Vi håper at vi snart kan ønske alle skiglade gjester velkommen til en ny skisesong», skriver skisenteret.