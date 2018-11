Pallplass i sesongens første renn

Sport

I helga er det duket for nasjonal åpning på Beitostølen og helga innledes med 10/15 kilometer klassisk. På startstreken i dag stilte Kari Øyre Slind.

- Det ryktes om at Kari Øyre Slind har hatt sin beste oppkjøring på tre år, sa kommentatorene Jann Post og Torgeir Bjørn før Øyre Slind la ut på sitt løp.

Det var for tre år siden oppdalingen fikk sitt store gjennombrudd, som var her på Beitostølen. Det førte til at hun fikk plass på World Cup-laget.

- Hun har ikke fått vist seg fra sin beste side, men i år har oppkjøringen gått bra for hennes del og hun har så absolutt kapasitet til å slå seg inn på et VM-lag i Seefeld, sier kommentatorene.

I sesongoppkjøringen har oppdalingen fått trent mer eksplosivt og forbedret sine sprint egenskaper, som har vært hennes svakeste side. Til første passering 2,2 kilometer gikk oppdalingen inn til en 2. plass, ni sekunder bak Therese Johaug.

På andre mellomtid holdt oppdalingen sin plassering og gikk inn til en 2. plass. Hun gikk i mål under minuttet bak Therese Johaug. Det endte med en 3. plass til oppdalingen.