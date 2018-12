Landslagsspilleren ble vraket fra troppen

Sport

I en gammel koffert i samfunnshuset på Innset, dukket det her om dagen opp et draktsett som ble brukt av det legendariske seniorlaget i grenda for ganske mange år siden.

Dagens generasjon ballspillere stilte selvsagt opp i de samme blå og hvite draktene som ble benyttet i glansdagene, da det torsdag kveld var klart for prestisjekamp mot Rennebu Old boys i Rennebuhallen.

- Draktene er helt autentiske, og er nok ikke de mest "pustende" jeg har spilt i, forteller initiativtager for Innset A-lag, Knut Erik Kiplesund til Opdalingen.

Fancy retrodrakter hjalp dessverre ikke denne gang, for selve kampen endte med 7-16 tap for det ambisiøse grendalaget i den tradisjonelle blå og hvite drakta. Det holdt altså ikke helt, men trøsten er at resultatet denne gang er vesentlig bedre enn fjorårets braknederlag.

- Vi burde nok trent litt mer five-a-side fotball, erkjenner Kiplesund, som heller ikke er villig til å ta selvkritikk på det nokså oppsiktsvekkende laguttaket.

Landslagsspiller Emilie Marie Joramo ble nemlig utelatt fra kamptroppen.

- Vi stilte rimelig mannsterke, og fant dessverre ikke plass til Emilie denne gangen, forteller Kiplesund, uten å ville utdype den kontroversielle vrakingen nærmere.

At kampen ble lagt til samme uka de store derbyene i England spilles, er selvsagt ingen tilfeldighet. Det lokale prestisjeoppgjøret samlet da også over 30 tilskuere, som neglebitende fulgte den nervepirende kampen fra tribuneplass.

Det er fjerde gang Innset stiller eget lag og spiller kamp mot gamlekara i Rennebuhallen. Skjønt gammel og gammel.

- Det var bra stemning på dette som er blitt en fin tradisjon, men snittalderen på Old boys laget lå etter det jeg kunne se, på rundt sytten og et halvt år, sier Kiplesund.

Statistikken etter fire oppgjør mellom de to lagene, viser at Rennebu Old boys har to seire, èn kamp er endt uavgjort, mens Innset har vunnet èn gang.

Knut Erik Kiplesund er for øvrig slett ikke ukjent med ballspillets finesser. Han spilte på Rosenborgs juniorlag i tre sesonger, før skader og påfølgende manglende motivasjon, satte en stopper for det som kunne blitt en lovende karriere.