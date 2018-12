Velfungerende funksjonærkorps sørget for prikkfritt arrangement i Kåsen

Sport

Søndag ble Trøndercupen i skiskyting arrangert på Oppdal skistadion. Omlag 80 funksjonærer sørger for at løpere og støtteapparat får en så optimal opplevelse som mulig.

Det var null grader, litt snø i lufta og en beskjeden vindtrekk, da første løper satte av gårde i Kåsen.

Hele 242 løpere stilte til start, et tall arrangøren er stolte av å presentere.

- Det er tolv flere som stiller til start i Kåsen her i dag, enn på rennet som går på Simostranda. Det er jo ikke så værst, og i tillegg til god deltakelse fra Rennebu og Oppdal, kommer de fra Snåsa og Steinkjer, Lillehammer, Molde, Tynset, Røros, Orkdal, Midtre Gauldal og Kvikne, forteller Tore Gjønnes.

Gjønnes sitter i første etasje i tidtaker bua, og har målstreken rett utenfor vinduet.

- Dette er HQ (hovedkvarteret), hvor vi foretar tidtaking. Med hjelp av elektroniske lesere får vi inn tidene på på standplass, både inngang og utgang. I tillegg har vi mannskap ute på arenaen, forteller han.

Det er altså mye teknikk som skal spille på lag under et slikt arrangement, for i tillegg til visuell måling, sørger videokamera for å filme målgangen.

- Dette er hvis det skulle oppstå tvil. I tilfelle teknikken svikter, er mannskap ute og noterer manuelt. Det er med andre ord et omfattende funksjonærkorps i sving, sier Gjønnes.

Går vi en etasje opp i "hovedkvarteret", finner vi foruten speakertjenesten, folk som kontrollerer at alt stemmer.

- Dette er som en trippel backup, noe som eliminerer sjansen for feil, forteller Kristin Killingberg og Christin Gulaker, og sjekker listene enda en gang.

Nå er det jo til syvende og sist deltakerne som er hovedpersonene når skiskytterfamilien samles til dyst, og Eileen Rokkonesløkk f fra Rennebu IL med start nummer 15, var sliten, men godt fornøyd etter målpassering.

Jenta som stiller i klassen J10 Nybegynnere og yngre, skjøt feilfritt. I tillegg skrøt hun av skia.

- Pappa smurte ski til klokka to i natt, smiler hun som forklaring på den gode gliden.

En som ikke var fullt så fornøyd, var Jesper Walle Grøseth i klasse G11. Friskusen traff ikke helt med skytingen, og måtte se klubbkamerat fra Oppdal IL, Johan Odda Strand, stikke av med klasseseieren denne gang.

- Ja, det ble litt dårlig på standplass, men jeg gikk bra i løypa, da, sa han etter å ha fullført løpet.

I klasse J12, ble det dobbeltseier til Rennebu IL, ved Stine Hårstad og Thyra Ramsem, mens Laura Tørset Frisk, Oppdal IL, gikk inn til sjuendeplass i samme klasse.

Thyra var strålende fornøyd med fullt hus på standplass, men måtte likevel se klubbvenninnen foran seg på resultatlista, til tross for at Stine pådro seg to bom på skytingen.

- Dette var min første konkurranse denne sesongen, og med åtte treff av ti mulige, er jeg bare sånn mellomfornøyd med dagen, sa Laura Frisk etter å ha kommet til hektene etter kraftanstrengelsen.

Sjekker vi topp tre i de ulike klassene, finner vi foruten forannevnte, Sverre Grøtan, Oppdal IL, med nest beste tid i G10 Nybegynner og yngre, Johan Odda Strand som vinner av klasse G11, Lykke Tørset Frisk nummer tre i J10 Nybegynnere og yngre, Jonas Uv Værnes, Rennebu IL på tredjeplass i G13, Lone Vaagen, Rennebu IL vinner av J11, Nora Ytterhus, Rennebu IL til topps i J13, Guro Ytterhus, Rennebu IL, nummer tre i J15 og Ida Heggvold, Oppdal IL, nummer tre i J16.

Torbjørn Stuen, Rennebu IL/Meråker vgs., gikk inn til andreplass i M18, i søndagens Trøndercup 1 på Oppdal Skistadion i Kåsen.