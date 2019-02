Sport

Kari Øyre Slind sliter med en vond hofte og har valgt å stå over helgens verdenscuprenn i langrenn i italienske Cogne.

Det gjør oppdalsjenta for å stå best mulig forberedt til VM i Seefeld som starter neste torsdag. Hedda Østberg Amundsen fra Asker tar over hennes plass i den norske troppen til Cogne.

Der er sprint fri teknikk lørdag og 10 km klassisk søndag på programmet.