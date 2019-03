Bare nesten i stafetten

Sport

De trønderske lagene bet godt fra seg i stafetten i junior-NM i skiskyting. Men det ble bare nesten.

Andrea Gjønnes gikk første etappe for Sør-Trøndelag 1, og leverte fra seg et godt utgangspunkt etter to fulle hus på sin etappe. Fire bom totalt på laget holdt til 6. plass i klassen K17-18.

Simen Hårstad leverte én bom på sin etappe for Sør-Trøndelag 11, på laget som lenge kjempet om medaljer. Det endte til slutt med sjetteplass også for guttene.

I klassen K17-21 gikk Kristine Hokseng Øien på Sør-Trøndelag 1, som gikk inn til 11. plass. Tonje Nordheim gikk feilfritt på Sør-Trøndelag 2 som endte på 20. plass.