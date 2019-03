– Jeg tror ikke det er så mange som skjønner hvor stort dette er

Sport

Johan Vindal har for første gang vært over dammen og i helga har han vært og sett på sesongfinalen til Elias Ishoel.

– Stemningen på stadion var helt enorm. Det var ei veldig spennende helg. Selv om han lå godt an til å vinne serien, så strevde han litt på lørdagen. Men utover helga fikk han fart på scooteren og spesielt i det siste heatet kjørte han utrolig bra. Jeg har ikke sett han kjøre så bra før, sier Vindal til Opdalingen.

Har fulgt Elias i flere år

En av grunnene til at Vindal tok turen over, er fordi han har fulgt oppdalingen i flere år.

– Vi har hjulpet Elias tidligere via Motorhuset. Det var helt i starten av karrieren og siden da har vi fulgt han ganske tett, sier han.

Vindal legger til at han kjenner familien til Ishoel veldig godt.

– Det er jeg og sønnen min Terje Vindal som reiste til USA sammen, sier han.

Terje Vindal er daglig leder hos Motorhuset Oppdal.

Han forteller at det var god stemning både før, under og etter løpet. Helga ble avsluttet med bankett på kvelden. Her mottok Ishoel flere priser og teamet hans mottok blant annet prisen for beste team.

– Den ypperste og øverste klassen i snøscooterkjøring

– Hvor stort vil du si at dette er?

– Det Elias har oppnådd er helt enormt. Jeg tror ikke det er så mange i Norge som forstår hvor stort dette er. Dette er den ypperste og øverste klassen i snøscooterkjøring, sier han.

Det er flere europeere som deltar i den amerikanske serien og for mange er dette den største scenen de kan få vist seg fram på.

– Å vinne sammenlagt er like stort som at Therese Johaug går først over målstreken i VM, sier han.

Under finalehelga var det en del nordmenn til stede. Det er flere skandinaver som deltar i serien. Flere av kompisene til Elias hadde også tatt turen til USA denne helga.

– I tillegg har han mor og far til stede. De gjør en kjempeinnsats og stiller alltid opp for han, sier Vindal.