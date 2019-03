De er ikke så mange, men jammen er de gode

Sport

Håndballaget Rennebu J14 består av ti jenter, i 13-14 års alderen. Det vil si elleve, hvis vi tar med Kaia Elise Pedersen Havdal, som var så uheldig å gå skadet gjennom hele sesongen, og det skal vi jo selvfølgelig. De er med andre ord ikke flere enn de bør være for å kunne gjennomføre en hel sesong med seriespill.

På tross av, eller på grunn av dette (det er neimen ikke lett å si), har de gjennomført en nærmest prikkfri sesong i TrønderEnergi-serien denne vinteren.

- Vi er akkurat nok med spillere. Men det er en fantastisk gjeng som har omsorg for hverandre, er glad i å trene og der samtlige møter opp på alle kampene, forteller en av trenerne, Ragnhild Løvseth Øverland, som forklaring på suksessen.

Mari Halland, Randi Oline Øverland, Ida Skamfer, Julie Fjellstad, Andrine Hage Bye, Siw Erika Hoff, Maren Flå Sundset, Kaia Elise Pedersen Havdal, Ida Selvåg Nguyen, Hege Haugen og Anna Marie Drivstuen kan altså titulere seg som seriemestere, og den talentfulle gjengen vet hva som må til for å hevde seg.

Faktum er at samtlige ti spillere møtte opp til samtlige fjorten kamper i vinterens seriespill, noe som indikerer både godt samhold, stor innsats og glede over sporten sin.

- Vi trener tre ganger i uka, der vi to ganger i uka trener sammen med G13. Det er alltid full pinne, bekrefter Løvseth Øverland.

Titter man på tabellen etter ferdigspilt serie, ser vi at Rennebu spilte fjorten kamper, vant tolv og tapte to, og dermed kapret imponerende 24 poeng. Tapene kom for øvrig mot Røros og Ålen.

Nærmeste utfordrer ble Tynset, som til slutt havnet fem poeng bak oransjetrøyene på tabellen. Etter dobbeltkampene på bortebane mot selvsamme Tynset, samt Alvdal i siste serierunde, der Rennebujentene viste ordentlig stayerevne, og vant begge de jevne oppgjørene med henholdsvis 13-11 og 17-16, var det definitivt klart at tabelltopp var sikret.

Hva som skjer med den talentfulle gjengen til neste sesong, er enn så lenge uavklart. Mye tyder på at de er for få til å stille lag i J16-klassen, men det jobbes fortsatt med saken.

- Fristen for å melde seg på seriespillet er 1. mai, så vi får se hva vi får til, sier Løvseth Øverland.

Om en drøy uke kommer en skikkelig trenerlegende til Rennebuhallen, noe som er kommet i stand etter et prosjekt i samarbeid med Trønderenergi. Tirsdag 2. april kommer Valery Putans til Rennebuhallen for en gratistrening J14 og G13.

Putans er en anerkjent trenerkapasitet, og har blant annet trent Byåsen Håndball Elite i 16 sesonger og Norges juniorlandslag for kvinner.