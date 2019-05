Straffspark ødela for Rennebu

Sport

- Det er vanskelig å dømme straffe, forteller spillende trener Håvard Hårstad Meslo, - men jeg vil ikke påstå at det var en soleklar straffe Heimdal fikk i første omgang i lørdagens kamp.

Til tross for imponerende uavgjort 2-2 mot tabelltopp Trygg Lade i forrige kamp, gikk gutta i Rennebu på et forsmedelig 1-0-tap mot Heimdal i helga.

- Vi spilte en alt for dårlig 1. omgang og etter at Heimdal fikk inn en straffe kunne de gå til pause med 1-0 i ledelse.

Jeg vil ikke akkurat si at det var en soleklar straffe, og vi hadde en tilsvarende situasjon i 2. omgang der vi ikke fikk straffe, så det var en slik kamp, forteller Meslo.

Han vil likevel ikke skylde på dommeren, dette var ene og alene Rennebu-lagets egen skyld at resultatet ble som det ble.

- Det kommer rett og slett an på innstillingen før kampen. Da vi møtte Trygg Lade i forrige kamp visste vi at vi skulle opp mot et godt lag og konsentrerte oss skikkelig. Nå trodde vi at vi skulle klare å spille like godt mot Heimdal uten å legge skikkelig innsats i bunn, og da gikk det som det gikk, forteller Meslo.

- Vi skjerpet oss i 2. omgang og kom til flere gode sjanser, men vi fikk ikke ballen i mål. Siden vi var så klare for å angripe og komme til sjanser, fikk også Heimdal en del muligheter mot oss. Selv om vi kanskje hadde mest kontroll på spillet så klarte vi ikke å hente oss godt nok opp i 2. omgang, forteller Meslo.

Neste helg er det hjemmekamp mot Hitra og da er det håp om at revansjelystne rennebuspillere viser andre og mer takter og hanker inn poeng.

Primært er målet å «overleve» etter opprykk, men Meslo forteller at det også bør være et mål å komme så høyt opp på tabellen at man får være med i kvalik-rundene for neste års cup.