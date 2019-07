- OL og VM er ikke lenger et umulig mål

Sport

For 17 år siden (i 2002) forlot oppdalsjenta Aminda Ingulfson Sneve (33) hjemkommunen for å satse alt på hestesporten i hennes andre hjemland, Sverige. Siden har utviklingen hennes vært stor. For drøyt to uker siden tok hun sølv i nordisk mesterskap. Påfølgende helg vant hun et stevne i Gärds.