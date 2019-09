Ble norgesmester for andre år på rad

Sport

Ingrid Austad (30) og den fem år gamle schäfertispa Holly var best av alle under helgas Norgesmesterskap i IGP (tidligere IPO) i Trondheim i helga.

IPG er en brukshundesport, som opprinnelig er laget for å teste avlsegenskapene til hundene.

- Derfor konkurreres det i tre kategorier, nemlig sporing, lydighet og forsvarsarbeid - eller biting, som hundetrenerne selv kaller det. Alle de tre gruppene teller like mye på totalresultatet.

Sporing og lydighet

NM startet formelt på fredag, med veterinærkontroll og test for å se at de konkurrerende hundene var omgjengelige.

- Så startet vi lørdag med sporing og lydighet. På slutten av dagen ledet jeg med ett poeng foran andre- og tredjeplassen.

Søndag var det bitinga som sto for tur. Der løper hundene over en hel fotballbane for å angripe en person – som naturligvis er polstret med beskyttelse.

- Det er tøff konkurranse. Vi er ikke så mange som holder på med dette i Norge, men nivået er høyt. Jeg kom to poeng foran andreplassen til slutt.

- Veldig ydmyk

Høyest mulig poengsum en hund kan få, er 300. Ingrid og Holly fikk 283 poeng.

- Det er jeg kjempefornøyd med, fastslår hun.

Ingrid ble vant også NM for schäferhunder i fjor. I juni var hun med i NM for alle hunderaser. Der kom hun og Holly på andreplass.

- Hvordan føles det å forsvare schäfertittelen?

- Det føles ganske overveldende. Når du konkurrerer med dyr, så kan alt skje, så du blir veldig ydmyk. Du legger ned veldig mye tid og penger i trening, så nå er jeg både stolt og sliten, sier hun blidt.

Austad bor i dag på Frogner i Sørum kommune. Akkurat nå er hun hjemme hos mor i Oppdal.

- Fartsfylt og spennende

Hun skryter av alle oppdalingene som kom for å heie.

- Det var veldig hyggelig at det kom oppdalinger for å heie på meg. Både venner og familie stilte opp!

Austad har drevet med IGP i rundt 10 år nå.

- Det hele startet med at en venninne av meg, som bodde i Trondheim, ville ha meg med på kurs. Jeg synes IPG var så annerledes, det var så mye action. Når de sendte hunder til angrep på en mann over en stor fotballbane, var det både fartsfylt og spennende, sier hun og tilføyer:

- Men jeg visste ikke hvor mange timer med trening det krevde.

Takker hundeklubben

Ingrid trener Holly tre til fire dager i uka. Før konkurranser trenes det hver dag. Treningen foregår gjennom schäferhundeklubben i Halden. Individuell trening er ulovlig.

Austad avslutter praten med å takke klubben der hun fikk sin spede start: Oppdal hundeklubb.

- Det var karene i Oppdal hundeklubb som hjalp meg i starten av karrieren. Jeg starta med å gå på grunnkurs der. Deretter støttet de meg økonomisk, når jeg dro til VM i fjor. Når jeg kom hjem igjen inviterte de meg på kake. Det var kjempehyggelig. De viser støtte og at de er stolte av meg, selv om jeg ikke lenger bor i Oppdal.