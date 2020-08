- Generelt virker det som om det er idrett og kultur som må stå for forsakelsene

Sport

I dag kunngjorde helse- og omsorgsminister Bent Høie at det ikke åpnes for kamper i breddefotballen fra 1. september. Norges Fotballforund (NFF) møter regjeringen mandag for å diskutere framtiden til Fotball-Norge. I og med at statsministeren bremser gjenåpningen av samfunnet, vil ikke forbundet be om åpning for å la de over 20 år spille kamper i breddefotballen.